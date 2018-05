VIDEO | Incidente stradale alle porte di Foggia, due feriti sulla Statale 89

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Violento incidente stradale sulla Statale 89, alle porte di Foggia, dove intorno alle 19 si è verificato un frontale tra una Smart e una Fiat Bravo. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale per le indagini del caso e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona ed estratto dall'abitacolo dell'auto il conducente della Smart. Feriti anche gli occupanti dell'altro mezzo: sono stati tutti affidati alle cure del personale del 118, ma al momento non sono note le loro condizioni.

