VIDEO | Encomi, lodi e promozioni sotto l'ala di San Michele: la polizia di Foggia festeggia il suo patrono

La Polizia di Stato festeggia il suo santo patrono, San Michele Arcangelo. Dopo la santa messa - presieduta dal Vescovo di Foggia e Bovino, Mons. Vincenzo Pelvi e concelebrata dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, don Osvaldo Castiglione - si è proceduto al conferimento di promozioni, encomi e lodi agli appartamenti della questura, dei commissariato e dei compartimenti di polizia che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo. Il questore di Foggia, Mario della Cioppa, ha quindi proceduto alla consegna degli attestati di riconoscimento.

Promozione per Merito Straordinario a Sov.te C. Coord. Alessandro Ardone della squadra mobile di Foggia e all’*** C. Coord. Francesco Ciliberto e ***.te Capo Pasquale Larotondo entrambi del Commissariato di Cerignola. Encomio solenne al vice questore aggiungo Loreta Colasuonno, al V.Sov.te Michele Di Giulio e all’*** Capo Alessandro Di Nicoli tutti del commissariato di Cerignola. Encomio al sov.te Benito Tupputi e al sov.te Ruggiero Curci del commissariato ofantino e all’***. C. Coord. Angelo Sansano della squadra mobile di Foggia. La motivazione è aver garantito l’arresto di quattro soggetti responsabili di rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di arma da guerra e ricettazione ai danni di autotrasportatore.

Per quanto riguarda il Comparto di Polizia Ferroviaria e Postale di Foggia, lode all’isp. capo Ottavio Latini e all’***.te capo Vincenzo Coppola della Sezione Polfer di Foggia, e all’***.te capo Diego Esposto della Polposta. La motivazione: “Hanno espletato attività di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto di un cittadino rumeno responsabile di furto di rame ai danni delle Ferrovie Dello Stato”. Ancora, lode al sov.te capo Leonardo Di Domenico, sov.te Giovanni Melle del Compartimento della Polizia Ferroviaria sez. Foggia, per aver “espletato attività di polizia giudiziara che ha consentito di ***icurare alla giustizia un soggetto responsabile di furto ai danni delle Ferrovie Dello Stato”.

Per la questura di Foggia, invece, encomio al sov.te capo Lorenzo Frag***i, al v. sov.te Giuseppe Gattolla, all’***.te capo Vincenzo Mendolicchio e ***.te capo Fabio Russi, tutti della squadra mobile, per aver “espletato attività di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di un pregiudicato responsabile di detenzione ai fini di spaccio di mezzo kg di cocaina”. Ancora, lode all’isp. sups Michela Vivolo e all’*** capo Vincenzo Bertozzi, entrambi della squadra mobile, per aver “coordinato una indagine conclusa con l’arresto di 9 persone per furto di materiale ferroso e recupero di 2.150 kg di cavi in rame”. Da ultimo, lode all’***.te capo Rino Cursio del Reparto Prevenzione Crimine di Sasn Severo e all’***.te. capo Giacomo Delli Carri della Digos che si sono “distinti in una attività di polizia giudiziaria consusa con l’arresto di un soggetto responsabile di rapina ai danni di una anziana donna” | IL VIDEO