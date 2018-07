VIDEO | Assalto a portavalori 'Cosmopol': incendiata una delle auto del commando

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Costretti alla fuga, i malviventi che questa mattina hanno assaltato un portavalori della 'Cosmopol' lungo la Foggia - Candela. Tutto era filato come da programma: la strada bloccata in entrambi i sensi di marcia, gli spari per costringere il blindato a fermarsi e quindi la forzatura del mezzo. Ma il commando armato, composto da almeno 10 elementi, non aveva fatto i conti con il sistema 'Spuma Block' che, entrato in funzione mentre 'tagliavano' il portellone, ha reso loro impossibile impossessarsi del denaro presente all'interno. Dopo dopo, lungo la Sp 105 è stata trovata una Lancia Delta data alle fiamme, verosimilmente uno dei mezzi usati dai malviventi. IL VIDEO