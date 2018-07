Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Strada sbarrata, speronamenti, chiodi sulla strada e auto incendiata. Questa in breve la dinamica dell'assalto a portavalori avvenuto questa mattina, poco dopo le 8, lungo la Foggia - Candela, all'altezza dello svincolo Castelluccio/Orta Nova. Nonostante l'azione paramilitare, la rapina ai danni del blindato 'Cosmopol' è fallita, e per i malviventi non è rimasta altra scelta, se non quella di fuggire a mani vuote. IL VIDEO