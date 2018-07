VIDEO | Bomba in via Padre Ardelio della Bella, le immagini sul luogo dell'accaduto

Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 23 di oggi, in via Padre Ardelio della Bella, a Foggia. L'ordigno ha provocato lievi danni alla saracinesca e alla soglia d'ingresso della 'Pescheria del Sole'. La zona è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul fatto indagano i carabinieri | IL VIDEO