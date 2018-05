VIDEO | Rapina shock a Foggia, dipendenti malmenati e immobilizzati: le immagini della videosorveglianza

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Hanno provato a distruggere l'hard-disk del sistema di videosorveglia, ma le telecamere posizionate all'interno della farmacia agricola 'Racanati' di via Bari, a Foggia, hanno continuato a riprendere tutto. Una violenta rapina, con cinque persone a volto coperto (una armata di pistola) che hanno immobilizzato e malmenato i due dipendenti dell'attività, trafugando il denaro presente in cassa e un intero carico di fitofarmaci per un valore di 70mila euro. Per il fatto, la polizia ha arrestato due persone, mentre si cercano altri tre complici riusciti a fuggire. IL VIDEO

LA NOTIZIA COMPLETA