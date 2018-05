VIDEO | Contro il bullismo e lo spaccio di droga arriva l'app Youpol: "Uno strumento per la sicurezza partecipata"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Uno strumento veloce, facile ed intuitivo per avvicinare la cittadinanza - e soprattutto i più giovani - alla polizia. E’ YouPol, l’applicazione per smartphone e tablet che, a partire da oggi, sarà attiva anche a Foggia e provincia per permettere denunce e segnalazioni di reati in tempo reale alla sala operativa. L’app è nata per raccogliere le segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti, per contrastare quindi reati di criminalità comune sempre più presenti nei vissuti di giovani e giovanissimi di ogni città. Allo stesso tempo, YouPol contribuirà a migliorare la percezione di sicurezza partecipata. L’app è di utilizzo semplice e intuitivo: bastano pochi click per attivare, in totale anonimato, una chiamata di emergenza, inviare un messaggio o delle foto di una situazione di reato cui si assiste. Uno strumento atteso da tanti, se si considera che, dall’avvio del progetto, i download dell’app effettuati in tutt’Italia sono stati circa 120mila, oltre 1000 le segnalazioni per casi di bullismo e almeno il doppio quelle per uso di sostanze stupefacenti. IL VIDEO