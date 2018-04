VIDEO | La Polizia Locale in grande spolvero: la parata per festeggiare 90 anni di storia

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una storia lunga 90 anni; amati e odiati. E’ il corpo dei Vigili Urbani, oggi Polizia Locale, di Foggia. Quasi un secolo di storia ripercorso e festeggiato in una parata pubblica, tenutasi questa mattina in piazza Cesare Battisti. Un corpo oggi composto da 170 unità, che nel corso degli anni si è evoluto, ereditando anche alcuni compiti dai fratelli maggiori della Polizia di Stato. Oggi, alcuni, a differenza di 90 anni fa, girano armati e seguono corsi di autodifesa. Al termine della cerimonia all’aperto, la manifestazione si è spostata nella Sala Fedora del Teatro Giordano, dove è stata consegnata una targa di merito al Comando di Polizia Locale, da parte del Comitato Quartiere ferrovia, per l’impegno profuso per quanto fatto nelle vie limitrofe alla stazione.