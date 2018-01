VIDEO| Fiaccolata per Marco, la madre Filomena: "Da lassù qualcuno ha deviato quel colpo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Lasciare in pace il crimine è essere complici" o 'No alla criminalità", così centinaia di persone tra adulti e bambini, ieri pomeriggio sono scese in strada per Marco Zurro, il tabaccaio ferito da un colpo d'arma da fuoco a San Nicandro Garganico nel corso di una violenta rapina avvenuta in Corso Umberto I il 4 gennaio scorso. Ai microfoni di FoggiaToday il ringraziamento della madre Filomena Rispoli: "Questi episodi non si ripetano più, no alla violenza"