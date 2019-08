VIDEO | Furti a raffica nell'autogrill: telecamere incastrano i 'pellegrini' di passaggio lungo l'A14

Incredibile episodio in A14, dove alcuni pellegrini di ritorno dal Santuario di San Pio hanno letteralmente razziato la merce in vendita in un autogrill in A14, in agro di Cerignola. Per il fatto, gli agenti della Polizia Strada - Sottosezione Autostradale di Foggia, dalla disamina delle immagini recuperate dalla telecamere della videosorveglianza, sono riusciti a identificare cinque persone (di cui tre ultrasessantenni e un padre cinquantenne con al seguito il figlio minorenne) tutti indagati in stato di libertà per furto aggravato | VIDEO