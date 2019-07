VIDEO | Sorpresa a Peschici, delfino e cuccioli in difficoltà nuotano con i bagnanti: aiutati e tratti in salvo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un delfino e i suoi cuccioli giocano e nuotano con i bagnanti. Succede a Peschici, a Baia di Calalunga: "Non bisogna andare in posti esotici e lontani per assistere, le unicità le trovi solo sul Gargano" scrive la pagina Facebook Peschici.com (Book, Hotel, Villaggi, Case private e Residence).

Probabilmente, in realtà, la mamma era in difficoltà. Grazie però all'intervento dei bagnanti, e, si legge, tra i commenti, grazie anche al supporto della Capitaneria di Porto, sono stati salvati.