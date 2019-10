Un normale giro in barca nelle acque limpide delle Isole Tremiti sotto un sole cocente, venerdì mattina per un gruppo di bagnanti si è trasformato in una giornata indimenticabile. Increduli, sulla loro rotta, in prossimità di Pianosa, gli occupanti del mezzo hanno incrociato un gruppo di delfini, ripresi anche al di là dello specchio d'acqua (video di Umberto Reale).

