Città presidiate dai carabinieri, in arrivo altri 78 uomini e attività mirate sul territorio: "Agosto sereno per tutti"

Tre operazioni anti-crimine in altrettante città. San Severo, Cerignola e Foggia passate al setaccio dall'impiego massiccio di carabinieri per "incidere in maniera importante in alcune zone sensibili dei comuni interessati".

Così il colonnello Marco Aquilio, comandante provinciale dei carabinieri di Foggia a margine delle tre operazioni concluse in appena 72 ore. "L'obiettivo è mettere a sistema un'azione di controllo e garantire la sicurezza dei cittadini", spiega. "Queste tre operazioni si inseriscono in un contesto più ampio, finalizzato ad assicurare ai cittadini un agosto più sereno, anche attraverso il potenziamento dei nostri presidi sparsi sul territorio (con l'invio di ulteriori 78 uomini), il potenziamento dei servizi anti-caporalato (solo ieri sono stati sequestrati altri due furgoni-killer per il trasporto dei braccianti) e il potenziamento dei servizi notturni nelle zone spopolate per le vacanze estive". Pianificati anche controlli presso lidi e stabilimenti balneari con gli uomini dei reparti Nas e Nil. Nella tre giorni appena conclusa sono state controllate centinaia di persone e veicoli, sequestrati quantitativi di stupefacenti e sottratte alla criminalità armi e minuzioni. | IL VIDEO