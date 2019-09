Fiori in galleria, preghiere e palloncini in cielo: il ricordo tra le lacrime della piccola Aurora e di papà Antonio

Un momento di preghiera e di vicinanza alle famiglie. E' quello che si è tenuto lo scorso venerdì, a Mattinata, ad unmese dal terribile incidente stradale avvenuto nella galleria 'San Benedetto', che è costato la vita ad Antonio Penza, agricoltore di 34 anni e alla sua piccola Aurora, di pochi mesi, entrambi di San Ferdinando di Puglia.

Mattinata non ha dimenticato la tragedia e ha organizzato una piccola commemorazione insieme a don Luca, parroco del parrocchia della Madonna della Luce. Preghiere e palloncini per Aurora e Antonio, poi una piccola commemorazione in galleria, dove sono stati deposti dei fiori sul luogo dell'incidente. Presente alla cerimonia il maresciallo del Comando Carabinieri Forestale Giovanni Fontanas, tra i primi a prestare i soccorsi | VIDEO

Immagini video di Andrea Colaianni (Manfredonia)