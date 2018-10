Svolta per la strage di mafia, Aquilio: "Oggi un primo risultato. Ora a lavoro per individuare mandanti ed esecutori"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Questa è una indagine dove sono sate messe in campo tutte le tecniche che si usano per le investigazioni: da quelle classiche da strada, a quelle più complesse e scientifiche. Quando successe il fatto - ricorda il comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, col. Marco Aquilio - abbiamo capito subito che stava per partire una nuova guerra di mafia e abbiamo realizzato un dispositivo investigativo integrato dove centrale era il nucleo investigativo di Foggia". Giunti ad un primo risultato, si è già al lavoro per il prossimo obiettivo: "Individuare mandanti ed esecutori materiali della strage". Ancora da sciogliere il nodo sull'esecuzione dei fratelli Luciani: testimoni scomodi o tragico scambio di persona? In ogni caso, due vittime innocenti di una mafia feroce e senza scrupoli | IL VIDEO