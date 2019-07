VIDEO | 'Sorpresa' in Foresta Umbra: un cinghialotto fa capolino nell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità

Sorpresa in Foresta Umbra, dove un insolito ospite ha fatto capolino nell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità dei Carabinieri Forestali. L'ospite in questione sembrerebbe essere un piccolo cinghiale o un mailiano nero. Insomma, non il classico turista in cerca di informazioni. Il video è stato girato quattro giorni fa, sul Gargano, e sta già facendo il giro del web | IL VIDEO