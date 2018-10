VIDEO | Ciclista investito e ucciso in via Trinitapoli: le immagini sul luogo della tragedia

Grave incidente stradale questa mattina, alle porte di Foggia: un cittadino del Mali, di 35 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto in corsa, mentre percorreva via Trinitapoli. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare. E' caccia al pirata della strada | IL VIDEO