VIDEO | "Incastrato" tra i cavi elettrici al passaggio a livello di Chieuti: tir blocca circolazione ferroviaria

Circolazione ferroviaria in tillt, sulla linea Adriatica nel tratto Termoli - Foggia, dove il passaggio dei treni è stato bloccato per oltre due ore all'altezza della stazione di Marina di Chieuti, a causa di un grosso autoarticolato che ha divelto la cosiddetta "sagoma" posta a protezione dei cavi elettrici, e che indica l'altezza massima dei mezzi il cui passaggio è consentito. Nel passaggio, l'autoarticolato (più alto del consentito) ha travolto e divelto tale sagoma: solo per un caso fortuito i cavi non sono stati tranciati. Sul posto è stato necessario l'intervento degli agenti della PolFer e di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo per la messa in sicurezza della zona. La circolazione dei treni è poi ripartita regolarmente alle 18.30. Disagi per i passeggeri di un treno 'Freccia', che hanno accumulato ritardi per 80 minuti.