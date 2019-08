VIDEO | Cerignola 'rastrellata' dai carabinieri: stanati nascondigli di armi e droga, scattano arresti e sequestri

Le attività - messe a segno da un centinaio di carabinieri coadiuvati dai reparti speciali - è di due soggetti arrestati, uno di nazionalità africana, incensurato, con permesso di soggiorno, arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, l'altro del posto, per evasione dagli arresti domiciliari.

Nel corso della mattinata sono state eseguite 20 perquisizioni domiciliari, 19 perquisizioni a locali e 14 perquisizioni a veicoli. Elevate 13 contravvenzioni al codice della strada. Sequestrato un veicolo, insieme a 400 grammi di cocaina, 33 gr hashish, 25 gr marjuana e bilancini di precisione.

Sequestrate anche 3 pistole di cui una a tamburo (cal.32 auto, antica, senza munizioni) e due semiautomatiche entrambe con munizioni (Walter PPQ cal.9x21 matricola abrasa - Remington cal.45 matricola estera). Le armi, insieme a munizionamento vario,sono state rinvenute in ambienti condominiali. Complessivamente sono state controllate oltre 300 persone e 200 mezzi. Le attività sono ancora in corso.