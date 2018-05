VIDEO | Porsche Cayenne crea scompiglio tra Stornara e Cerignola: le immagini dell'inseguimento da film

Un uomo che fugge in auto, un elicottero e una "gazzella" dei carabinieri che lo inseguono. Braccato dal cielo e dalla terra, abbandona l’auto e si rifugia in un’abitazione. Infine viene bloccato e assicurato alla giustizia. Non è la trama di un action movie, ma un episodio realmente accaduto nella serata di ieri tra Cerignola e Stornara, e che si è concluso con l’arresto di Giuseppe Castriotta, pregiudicato 31enne di Orta Nova, che risponderà dei reati di ricettazione e riciclaggio di autovetture rubate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. IL VIDEO