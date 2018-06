VIDEO | Rapper shock e colpi di pistola nel videoclip sulla mafia girato a Mattinata

Sta facendo molto rumore, oltre che il giro del web, il videoclip shock della canzone 'Eazy Padrino' cantata dal rapper T-Eazy, girato sul Gargano a Mattinata, comune sciolto per mafia di recente.



Il testo parla di mafia, ne ostenta il potere. Lo scenario è sì incantevole, lo conosciamo, ma in questo caso viene accostato - volutamente o no - a una terribile piaga che ha mietuto decine di vittime, alcune delle quali anche innocenti.



Un pessimo ritratto del Gargano, che nel videoclip diventa copertina di luoghi comuni e di scene imbarazzanti, come quella dei due colpi di pistola sparati al 42esimo secondo e per i quali sono in corso le indagini dei carabinieri di Manfredonia. Dovranno cioè stabilire se i colpi sono stati esplosi da un'arma vera.