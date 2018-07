VIDEO | Così muore un cane: l'avvelenamento shock ad Apricena

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La comunità degli animalisti e delle persone perbene è sconvolta, in tanti hanno espresso rabbia e indignazione per la crudeltà del gesto firmato dalla mano dell'uomo nei confronti di un cane rangagio.

"Siamo stanchi ad assistere a tutte queste carneficine su degli esseri che sono capaci solo di dare amore e fedeltà, al contrario degli umani. Ciò che è successo ad Apricena al povero Bianco deve far sì che tutte queste crudeltà non cadano nel dimenticatoio. Come associazione seguiremo gli sviluppi e denunceremo questa tremenda tragedia agli organi competenti, che ha sacrificato un innocente. Un appello ai cittadini per bene di Apricena: chi sa parli anche in forma anonima. Non abbiate paura. Al posto del povero Bianco poteva esserci il vostro cane o gatto" fa sapere Anna Rita Melfitani dell'associazione 'Guerrieri con la Coda'