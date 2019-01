VIDEO | Boato nella notte in via Miranda: i danni della bomba all'Emporio 'Asia'

Ancora un ordigno nella notte, a Foggia. Dopo quello che ha colpito il negozio 'Esteticamente' in via Lucera, questa volta è toccato all'Emporio 'Asia', in via Miranda, fare i conti con le bomba. Danneggiata la saracinesca, divelte le contro soffittature in cartongesso. Tanta paura per i residenti della zona. VIDEO