VIDEO | Le lacrime in diretta FB di Grazia, titolare di Esteticamente: "Siamo stanchi di vivere cosi, non ce la faccio più"

Rabbia e senso di impotenza. A pochi minuti dall'esplosione della bomba (la seconda in 4 mesi) che ha colpito l'attività 'Esteticamente' in via Lucera, la titolare Grazia Placentino è un fiume in piena: "Non abbiamo fatto in tempo a risollevarci, che ci hanno distrutto di nuovo il negozio", dice sconfortata e tra le lacrime, in una diretta facebook girata dinanzi ai danni provocati dall'ennesimo ordigno e nella quale non risparmia nessuno.

"Siamo stanchi di vivere con le palpitazioni. Noi vogliamo essere tutelati e protetti, non possiamo vivere con la paura tutti i giorni. Paura nei confronti della nostra attività e della vita. Non è possibile in un paese democratico e civile. Basta, siamo stanchi di vivere così", continua. "Siamo stanchi di crescere i nostri figli con la paura. Non ce la faccio più".

Si chiede dove siano il sindaco e le forze dell'ordine. "Stanno tutti a guardare, e che fanno?" si domanda. "Il negozio lo abbiamo ristrutturato noi, con la solidarietà delle persone. Voi invece di pattugliare questa zona degradata, dormite: siamo stanchi, noi vogliamo solo lavorare. Adesso svegliatevi e datevi da fare". Non si arrede, nonostante lo scoramento del momento. "Nonostante tutto io reclamo e mi faccio sentire: basta, basta, basta!". | IL VIDEO