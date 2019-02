Pattuglie, elicotteri e droni: così la polizia sta setacciando Foggia "per contrastare le organizzazioni criminali"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In città è in corso un'attività straordinaria di controllo del territorio e di polizia giudiziaria volto al contrasto delle organizzazioni criminali, con l'ausilio anche di un elicottero, un drone e con della pattuglie in varie zone della città, principalmente nel piazzale antistante l'Onpi di Corso del Mezzogiorno. In diretta sono intervenuti anche Pasquale Fratepietro della sezione Volanti e il capo della Squadra Mobile di Foggia, Roberto Pititto.