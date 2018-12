VIDEO | Blitz interforze al 'Quartiere Ferrovia': controlli in attività commerciali, 12 persone in questura

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Imponente il dispositivo presente in strada - 5 pattuglie della polizia con il supporto del Reparto Mobile, due dei carabinieri, altrettante delle fiamme gialle e tre della Polizia Locale - che sta verificando la regolarità di alcune attività commerciali della zona. Dodici persone sono state, al momento, accompagnate in questura per accertamenti.

La polizia ha eseguito anche un provvedimento di sospensione temporanea della licenza a carico del titolare di una attività in via Pogdora. Gli agenti della Polizia Locale, invece, stanno procedendo al sequestro amministrativo di merce usata venduta nella stessa via senza licenza o autorizzazione. Diversi i verbali di Polizia Annonaria contestati persone sottoposte a ordine di allontanamento per 48 ore.