Carabinieri e 'Cacciatori' a Orta Nova: scovate armi e munizioni, incastrati ladri di energia: le immagini del blitz

Continua senza sosta l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto alla criminalità da parte dei Carabinieri di Foggia. Ad Orta Nova è stato arrestato un 45enne per la detenzione illegale di due pistole lanciarazzi e 250 cartucce per pistola di diverso calibro. Recuperati anche 6 reperti archeologici risalenti al IV sec. a.C. e scoperti 7 nuclei familiari allacciati abusivamente alla rete Enel | IL VIDEO