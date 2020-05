Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Auto contromano a Foggia: conducente distratto rischia di provocare incidente, poi per fortuna se ne accorge (video)

Attimi di paura, per fortuna senza gravi conseguenze in via Salvemini a Foggia, quando il conducente di una fiat Panda ha imboccato una strada contromano. Dall'altra parte è sopraggiunto anche un autobus dell'Ataf. La persona alla guida è riuscita a rientrare nella sua corsia dopo alcuni secondi