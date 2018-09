VIDEO | Incredibile in Piazza Purgatorio: vandali "decapitano" 36 dissuasori per la sosta

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x33733039)

Trentasei dei novanta dissuasori per la sosta installati solo pochi mesi fa, in Piazza del Purgatorio, a Foggia, vandalizzati e danneggiati. Ignoti, infatti, hanno "decapitato" più di un terzo dei paletti presenti nella piazza, riuscendo a staccare di netto la parte apicale, che - stando a quanto dichiarato dai residenti - sarebbe stata utilizzata per un "tiro al bersaglio" sulla parete laterale della chiesa lì presente. Ad agire, sempre secondo i racconti di chi la piazza la vive, una banda di giovani e giovanissimi che ne ha fatto il proprio ritrovo dall'inizio dell'estate | IL VIDEO