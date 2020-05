Maxi assembramento per la Festa del Soccorso. Per i sanseveresi il richiamo della Madonna è più forte del virus

Il rigore e la solennità della cerimonia in onore della Madonna del Soccorso di San Severo, svolta nella chiesa vuota (per l'emergenza Covid), ha ceduto per un attimo il passo nelle strade di San Severo, dove per alcuni secondi si sono riversate in strada decine e decine di fedeli per partecipare ad un flash mob - il lancio di una coroncina di palloncini in cielo - organizzato in sostituzione delle caratteristiche 'batterie'. L'immediato intervento della polizia ha garantito che l'assembramento venisse immediatamente disperso. Si valuterà, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e di filmati amatoriali, di ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità | IL VIDEO