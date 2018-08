Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Scene da film, questo pomeriggio, lungo la Foggia-Candela, dove un commando organizzato in modo paramilitare e armato con fucili e pistole ha assaltato un portavalori della 'Cosmopol'. Tutto era pianificato nei minimi dettagli; unica variabile la reazione dei vigilantes a bordo del mezzo. Le guardie giurate non si sono lasciate intimorire e, nonostante la pioggia di proiettili, sono riusciti a far fallire il colpo. IL VIDEO

La notizia