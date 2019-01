VIDEO | Ipotesi bomba scongiurata, ecco gli artificieri mentre fanno brillare le valigie sospette (ma vuote)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La presenza dei bagagli, questa mattina, ha fatto scattare il panico a scuola e innescato il protocollo per i "pacchi sospetti", con tanto di edificio evacuato, zona transennata e artificieri arrivati da Bari per verificarne il contenuto.

Scongiurata l'ipotesi bomba, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire chi abbia lasciato i due trolley davanti a scuola: risponderà del reato di procurato allarme. L'episodio fa il paio con quanto accaduto solo pochi giorni fa, davanti ad un altro istituto scolastico, in via Rotundi.