Sfruttati nei campi per la raccolta del pomodoro, trasportati in massa - chi in piedi, chi seduto - su un furgone privo di qualsiasi requisito di sicurezza. La polizia ha intercettato l'ennesimo mezzo a disposizione di un presunto caporale - un 30enne di nazionalità senegalese - ora arrestato con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro | VIDEO