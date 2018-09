VIDEO | Passamontagna e arma in pugno: le immagini dell'assalto alla tabaccheria in via Silvestri

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Passamontagna in volto, arma in pugno. Poi l'irruzione, improvvisa e violenta, nella tabaccheria al civico 10 di via Silvestri, a Foggia. Nelle parole del capo della squadra mobile, Roberto Pititto, e nelle immagini delle telecamere dell'attività, c'è la ricostruzione, minuto per minuto, dell'operazione che ha portato all'arresto della banda di sei persone - i quattro operativi e i due complici "a copertura" - che tre giorni fa ha assaltato l'attività. Una rapina rimasta tentata solo per la reazione avuta dai titolari dell'esercizio | IL VIDEO