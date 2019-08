VIDEO | San Severo 'blindata' contro il crimine: l'Arma mostra i muscoli e mette a segno arresti e perquisizioni

Il bilancio dell'intervento 'muscolare' messo in campo dai carabinieri sulla città di San Severo. Numerose le perquisizioni eseguite dai militari dell’Arma con il supporto di Reparti specializzati come i “Cacciatori di Puglia” presso le abitazioni di pregiudicati o nei riguardi di soggetti ristretti agli arresti domiciliari o sottoposti alla sorveglianza speciale. Diversi anche i posti di blocco e di controllo approntatisia nel centro storico che in periferia, arrivando addirittura a cinturare alcune aree sensibili di San Severo | IL VIDEO