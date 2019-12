Lucera, 20enne gambizzato in strada nell'indifferenza generale: le immagini che incastrano tre giovanissimi

I filmati delle telecamere posizionate tra via Amicarelli e via Gramsci, a Lucera, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire compiutamente quanto accaduto nella notte del 4 agosto scorso, nonostante i depistaggi messi in atto dai membri delle due comitive di giovani. Tre i ragazzi arrestati (due ai domiciliari e uno in carcere). Alla scena aveva assistito anche la mamma di un indagato (che però ha preferito non collaborare) | VIDEO