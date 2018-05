VIDEO | Smascherati ispettori e consulenti del lavoro 'accomodanti' con gli imprenditori: cinque arresti nel blitz 'Mercanti nel Tempio'

In particolare, le indagini hanno posto in evidenza che i tre ispettori del lavoro, compulsati dai consulenti del lavoro coinvolti nelle indagini, hanno “accomodato” in senso favorevole agli imprenditori ispezionati gli esiti di otto attività ispettive in materia di lavoro condotte dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia tra il 2016 ed il 2017 nei confronti di altrettanti soggetti economici operanti in questa provincia nei settori delle costruzioni, dell’agricoltura e del commercio di alimenti e bevande