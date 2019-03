VIDEO | 'White Rabbit', le intercettazioni che incastrano 'Zio Vincenzo': "Io ci sono nato in questo mestiere"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A capo del “Gruppo Lucera” vi era Vincenzo Ricci, di elevata caratura criminale, che al fine di reintrodursi nel circuito criminale, dopo aver scontato una lunga pena, individuava il territorio di Isernia come luogo fertile per ampliare i suoi traffici illeciti.

L’uomo, in passato reggente di un clan operante nel territorio della provincia di Foggia, in prima persona e in più occasioni accompagnato da suoi collaboratori si recava presso la città di Isernia per fornire di sostanza stupefacenti i pusher isernini, dispensando, in forza di una notevole esperienza nel settore, anche consigli ed insegnamenti sull’attuazione dell’attività illecita | IL VIDEO