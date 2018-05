VIDEO | Da Cerignola a Bari per rubare un'auto, ma le telecamere riprendono tutto: arrestati

E' quanto scoperto nel corso della notte dagli agenti delle 'Volanti' del capoluogo pugliese che hanno bloccato e arrestato, in zona Carrassi, due persone di Cerignola in 'trasferta' a Bari, colte nel tentativo di rubare un'auto parcheggiata in strada