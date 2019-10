VIDEO | Pistole, droga e anche una bomba artigianale nascosta nella carrozzeria: le immagini che incastrano padre e figlio

Blitz della Guardia di Finanza in una carrozzeria alla periferia di Lucera. Le 'fiamme gialle' hanno recuperato 5 pistole, 125 proiettili, droga per 200mila euro e finanche un congegno esplosivo artigianale. Per il fatto, sono stati arrestati padre e figlio, gestori dell'attività. | IL VIDEO