VIDEO | Morto dopo brutale aggressione in un locale, anche il rapper Clementino chiede giustizia per Donato

Anche il rapper Clementino chiede giustizia per Donato Monopoli, il ragazzo di Cerignola pestato da due ragazzi di 24 e 25 anni all'esterno del locale 'Le Stelle' di via Trinitapoli, a Foggia, e deceduto in ospedale dopo sette mesi di agonia. Aveva solo 26 anni e, come ricorda il rapper, è stato "vittima della prepotenza e della violenza dell'uomo. Giustizia per Donato!" | IL VIDEO