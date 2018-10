VIDEO | Voilà l'ambulatorio della Caritas: medici e infermieri volontari al servizio dei bisognosi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La stanza è pronta: tinteggiata da poco ed in fase di allestimento per diventare la base di un ambulatorio medico (su base volontaria) destinato a senza tetto e bisognosi della città. E' l'ambulatorio che, in tempo brevissimi, sarà operativo al terzo piano del civico 8 di via Campanile: la sede della Caritas di Foggia.

Il progetto viene presentato, in anteprima ai microfoni di FoggiaToday, dalla direttrice Giusi Di Girolamo, che annuncia l'adesione senza riserve di 20 medici (tra questi anche importanti medici specialisti) e 5 infermieri che metteranno il loro tempo e la loro professionalità a disposizione di quanti ne faranno richiesta. "E' un progetto importante - spiega la direttrice Di Girolamo - per il quale abbiamo avuto una bellissima risposta dei medici". Ma non si è mai abbastanza.

"Lancio un appello: carissimi medici vi aspettiamo e vi accogliamo a braccia aperte per aiutare i nostri fratelli più poveri". L'ambulatoriogarantirà l'anonimato e la gratuità del servizio. In fase di ri-allestimento anche la farmacia dell'ente, affidato ad un farmacista volontario che si occuperà della distribuzione dei medicinali. In attesa dell'apertura, la Caritas raddoppia l'impegno e traccia le linee di un progetto di "ambulatorio mobile" per raggiungere le borgate e le zone periferiche della città. | IL VIDEO