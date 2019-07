VIDEO | Maltempo sul Gargano, Lido del Sole è sott'acqua: turisti cercano di disostruire i canali di scolo

Come ormai accade ogni anno, alle prime piogge estive, Lido del Sole, frazione balneare sul Gargano, si allaga provocando ingenti danni alle abitazioni. E i turisti diminuiscono sempre più. Un copione che si è ripetuto anche questo pomeriggio, a causa del violento temporale che si è abbattuto su gran parte della Capitanata. Nel video, si vedono alcuni villeggianti che cercano di disostruire i canali di scolo dalle foglie per permettere all'acqua di defluire. Gravi disagi in viale degli Oleandri, viale dei Pini e viale degli Ulivi | VIDEO