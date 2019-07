Altre ruspe sulla pista che verrà rasa al suolo: demolite altre abitazioni e attività al servizio della 'Cittadella abusiva'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si tratta della quarta tranche di abbattimenti predisposti nell'ambito dell'operazione “Law and Humanity”, iniziata lo scorso 20 febbraio e coordinata dalla Procura di Foggia. Le attività - che mirano allo smantellamento totale del ghetto - non trovano l'appoggio delle 23 realtà del territorio unite nella 'Rete delle associazioni della provincia di Foggia', istituitasi nel marzo 2019. "Queste azioni non incidono in alcun modo sulla presenza dei ghetti ed anzi, rafforzano la catena dello sfruttamento e acuiscono le fragilità di cui questo territorio già strutturalmente soffre", spiegano dalla 'Rete' | IL VIDEO