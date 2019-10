VIDEO | Via vai di auto e furgoncini: così gli incivili hanno reso il porto di Manfredonia una discarica

Scaricavano rifiuti speciali e non (come pneumatici, rifiuti solidi urbani, materiale edilizio...) nell'area portuale di Manfredonia. Sono otto cittadini incastrati dalle telecamere posizionate nel porto dagli uomini della Guardia Costiera. Gli "sporcaccioni" sono stati individuati e sanzionati per complessivi 4800 euro (600 euro a persona) | IL VIDEO