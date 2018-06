Atto incendiario a Vico del Gargano, brucia una ruspa in via Del Viscio: "Atto doloso"

E' quasi certamente di natura dolosa, l'incendio che, la scorsa notte, ha interessato una ruspa in via Del Viscio, a Vico del Gargano. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte e mezza: le fiamme, prontamente domate, hanno danneggiato il tettuccio del mezzo di lavoro, di proprietà del titolare di una cava della zona. L'uomo, ascoltato dai carabinieri, ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. Indagini in corso.