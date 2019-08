A Vico del Gargano torna 'AlimentArt', l'evento che promuove l'artigianato artistico e alimentare del territorio

Venerdì 9 agosto a partire dalle ore 18.00 nel centro storico di Vico del Gargano si svolgerà la terza edizione di Alimentart, l’evento organizzato dalla CNA Confederazione Nazionale Artigianato Commercio PMI di Foggia per promuovere i prodotti tipici, l’arte e l’artigiano del territorio.

Imprese dell’artigianato alimentare e artistico della provincia di Foggia esporranno i loro prodotti in una mostra-mercato in Piazza Castello e Largo Fuoriporta. Grande spazio sarà dedicato ai più piccoli con gli animali della fattoria, l’animazione a cura di bimbi party e il laboratorio di fumetti con mostra a cura dell’Istituto Comprensivo “M. Manicone – F.Fiorentino” coordinata dal fumettista Marco Lepore e dalla maestra Cristina Tavaglione.

Non mancheranno i laboratori didattici alimentari a cura dell’Azienda Agricola Vitillo e dell’Associazione Auser “Nuova Vita”; per l’occasione Piazza Castello sarà addobbata a festa e saranno aperti il Museo Trappeto Maratea, che ospiterà una mostra fotografica su uliveti e agrumeti storici del Gargano, e la Chiesa dell’Annunziata all’interno della quale sarà allestita una mostra fotografica su San Valentino e la Settimana Santa di Vico del Gargano con la possibilità per i visitatori di votare la foto preferita.

Inoltre vi saranno delle videoproiezioni di filmati del territorio e manifestazioni di Vico del Gargano, la visita degli sposi a San Valentino e numerose altre iniziative. La serata sarà allietata dalla musica degli Absolute Band, Il Condominio e Michele Iacovone. La manifestazione ha il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Puglia, del Comune di Vico del Gargano, del Parco Nazionale del Gargano, del Consorzio di tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP,della Pro Loco di Vico del Gargano, del GAL Gargano, della Camera di Commercio di Foggia, dell’ICS “M. Manicone – F. Fiorentino” e dei Borghi più Belli d’Italia.