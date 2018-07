VIDEO | Da Torino a Foggia a piedi: l'ultima tappa del lungo viaggio di Giovanni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si chiama Giovanni Forcelli, ha 26 anni, e il 26 aprile di quest’anno ha conseguito la laurea in ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Da 5 anni manca da casa per via degli studi, come tanti giovani della sua età che sono costretti a studiare fuori sede. Appena laureatosi, ha deciso di tornare a Foggia per riposarsi; ma non in treno, né in macchina. Lo ha fatto a piedi. Percorrendo più di 1300 km in 54 giorni.

Quasi 2 mesi, passo dopo passo, sulla via Francigena, per ritrovare i suoi cari e la sua amata città. Eppure no è la prima volta che Giovanni compie un’impresa simile: in occasione della laurea triennale ha affrontato il percorso di Santiago de Compostela.

Un viaggio per ritrovare se stessi e la propria terra, un modo per riappropriarsi delle bellezze naturali italiane.

Oggi pomeriggio, alle 16 circa, dopo 54 giorni, Giovanni ha rivisto casa sua ed è stato accolto da parenti e amici che lo hanno aspettato dinanzi casa.