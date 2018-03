Viabilità: in Prefettura si concordano strategie e linee di azioni per i giorni di festa

In data odierna convocato dal prefetto di Foggia Massimo Mariani si è riunito presso la Prefettura di Foggia il comitato operativo per la viabilità, per una verifica del dispositivo messo a punto dagli enti gestori delle strade in considerazione dell'aumento del traffico che interesserà il territorio di questa provincia durante le festività pasquali, del 25 aprile e del Primo Maggio, è in particolare i luoghi ad alta vocazione turistica e religiosa.

Nel corso della seduta sono state concordate le strategie e le linee di azione alle quali saranno improntati gli specifici servizi di vigilanza e prevenzione finalizzati a garantire la sicurezza delle persone durante le suddette festività. In tale ottica saranno intensificate le misure di controllo a tutela della circolazione stradale atte a garantire il massimo livello di sicurezza per le persone in viaggio. L'aumento dei flussi di traffico è previsto a partire dal pomeriggio della giornata di oggi per l'intera giornata di sabato 31 marzo, maggiormente lungo le principali direttrici di esodo, sia sulla rete autostradale della A14 e della A16 che su quelle nazionali e provinciali compresi i giorni del rientro.

Seguiranno poi spostamenti di breve percorrenza nelle giornate di domenica e lunedì di Pasquetta per le classiche gite fuori porta, principalmente verso il promontorio del Gargano, meta di pellegrini verso luoghi sacri di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, nonché vacanzieri diretti alla Foresta Umbra e sui litoranei del predetto promontorio.

La Prefettura, pertanto, invita i cittadini ad adottare un comportamento attento e prudenziale durante la guida e nel contempo consiglia di verificare attentamente le condizioni del veicolo prima di mettersi in viaggio, di partire riposati, di effettuare soste frequenti in caso di lunghe percorrenze e di evitare, ove possibile, le giornate e le fasce orari di punta mantenendosi in ogni caso costantemente aggiornati sulle condizioni della viabilità.

L'informazione all'utenza sarà assicurata attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sull'autostrada giornata in tempo reale sulle condizioni della viabilità con il servizio web viabilità e traffico, il portale televideo RAI e collegamenti in diretta con i notiziari Onda Verde e Isoradio, nonché tramite le emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali.