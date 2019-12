Ruspe in via Lucera: dopo la consegna dei nuovi alloggi ARCA, al via la demolizione del vecchio (e stop agli abusivi)

Via Lucera, al via gli abbattimenti degli immobili vetusti rimasti vacanti dopo la consegna, lo scorso 9 dicembre, degli ultimi 40 alloggi realizzati dall’Arca nell’ambito dei 112 del Programma di Riqualificazione Urbana – Borgo Croci Nord. Siamo a Foggia ed è questo il secondo step del programma, che prevede appunto lo smantellamento delle vecchie case insistenti nell’area. Questa mattina le prime ruspe hanno iniziato a picconare gli immobili, anche per evitare l’ingresso contra legem di altri nuclei familiari, come accaduto dopo la consegna, lo scorso aprile, dei primi 72 alloggi.

Un’accelerata l’ha evidentemente impressa l’ultimo summit sull’emergenza abitativa di via San Severo in Prefettura. “Gli alloggi sgomberati vanno abbattuti, altrimenti l’emergenza non finirà mai e verrà utilizzata strumentalmente per ottenere deroghe urbanistiche” aveva ammonito il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Stamattina le ruspe.